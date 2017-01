Plus d'infos sur le spectacle Revue De La Cloche 2016/2017 à Saint Herblain

Le spectacle Revue De La Cloche 2016/2017 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Saint Herblain 2017.

Plus que jamais, cette année La Cloche ça déménage ! Retrouvez toute la troupe et son divertissement à grand spectacle, dans une nouvelle salle aux portes de Nantes : - avec 20 artistes bénévoles et professionnels : chanteurs, comédiens, danseurs, musiciens- interprété en live total- dans un esprit de fête et de bonne humeur- où l'humour chansonnier rencontre le grand music-hall.> avec parking pour tous aux portes de la salle, au bord du périphérique nantais> offrant un meilleur confort et une grande visibilitéLa Revue de la Cloche déménage... et vous donne rendez-vous Salle de La Carrière à Saint- Herblain !La revue tradition : séquences music-hall + sketchesLa Revue de la Cloche dans sa forme traditionnelle : une succession de grands tableaux chantés et dansés, et de sketches parodiant l'actualité.- Consommations non incluses. Service de boissons en salle. - Le billet inclut une tablette de chocolat artisanal, le 31/12/16 à 15h00La revue tradition + Lunch-Club avant spectacle (sur toutes les représentations à 20h30).Buffet servi de 19h à 20h15Pas le temps de dîner avant la revue ? Un copieux buffet vous attend dès votre arrivée.- Kir pétillant, biscuits salés- Revue de salades : Niçoise, Piémontaise, Colsow- Balade de terrines et viandes froides- Célèbre Gâteau nantais,- Vins rouge, rosé. Softs, eau, caféA réserver en achetant vos places catégorie Lunch Club (non disponible pour le tarif groupe)Revue Tradition + Déjeuner le 5/02/17 à 12h30Kir Crémant de Loire ou Cocktail de jus de fruits – Biscuits salésMédaillon de mousse de canard et sa salade colsowDos de Colineau au beurre blanc, garniture de saisonFeuillage aux pommes crème anglaiseMuscadet sur lie, Bergerac rouge, café.Les diners-spectacles : séquences music-hall + diner animéUn dîner rythmé par les grands tableaux de la nouvelle revue. Ces moments d'exception, chantés et dansés dans la pure tradition cabaret, sont entrecoupés d'intermèdes animés. Dîner-spectacle Saint-Sylvestre le 31/12/16 à 20h30, + soirée dansante jusqu'à 2h- Cocktail du nouvel an ou cocktail de jus fruits- Ouverture de réductions : navette mousse de canard, brochette tomates mozzarella basilic, pain d'épices chèvre et miel, profiterole mousse de saumon- Méli-mélo de foie gras et saumon fumé- Cassolette de Saint Jacques au Noilly- Entracte fraicheur en Calvados- Suprême de veau sauce foie gras, garniture de l'année nouvelle- Gratiné de chèvre chaud- Final gourmand : délice abricot, miroir cacao, gâteaux nantais- Coupe de Champagne, Touraine Sauvignon, Anjou rouge, Café. Dîners-spectacles Folies. Les samedi 28 janvier, samedi 4 février, vendredi 17 février - à 20h30 - Kir Crémant de Loire ou Cocktail de jus de fruits – Biscuits salés - Salade marine aux lanières de saumon- Suprême de pintade à l'orange, garniture de saison- Miroir chocolat, crème anglaise- Muscadet sur lie, Bergerac rouge, café. Diner- spectacle Saint Valentin. Mardi 14 février à 20h30 - Crémant de Loire ou cocktail de jus de fruits, Perrier- Ouverture de réductions : navette mousse de canard, brochette tomate mozzarella basilic, pain d'épices chèvre et miel, profiterole mousse de saumon- Duo de foie gras et saumon fumé- Effeuillé de magret de canard au jus de truffes, garniture de saison- Assiette de fromages et son mesclun- Macaron géant framboise coeur chocolat- Coupe de crémant, Touraine Sauvignon, Anjou rouge, CaféPlacement libre à la table