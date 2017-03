Plus d'infos sur le spectacle Tailleur Pour Dames à Saint Nazaire

Le docteur Moulineaux a découché ! Au petit matin, sa jeune épouse attend de lui quelques explications. Dans une course menée à bout de souffle, le voici embarqué dans un long tissu de mensonges qu'il va coudre et découdre pour sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l'amante de celui-ci...

Dans cette pièce de jeunesse, son premier succès, Georges Feydeau règle la mécanique diabolique de son écriture au service de situations absurdes et irrésistiblement drôles. Le maître du vaudeville signe là l'une de ses meilleures pièces, peut-être la plus vive, la plus rythmée, la plus folle.

Un pur divertissement dont s'emparent Cédric Gourmelon et sa troupe de neuf acteurs dans un hommage à Louis de Funès. Sur scène, dans un décor coloré du début des années 70, les quiproquos et les malentendus s'enchaînent tandis que se déploie la puissance de Feydeau au service du comique, sa maîtrise du rythme, son talent de compositeur et d'orchestrateur. La comédie des apparences fait son oeuvre, dans les efforts démesurés que nous déployons pour ne pas nous dévoiler...

Accessibilité

- Les portes du théâtre ouvrent une heure avant la représentation, la salle est accessible environ 25mn avant la représentation.

- Parking du Théâtre gratuit avec accès par la rue Henri Gautier ou le boulevard Paul Leferme.

- Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4 et ligne S/D - arrêt Square Delzieux.

