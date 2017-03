Plus d'infos sur le spectacle Les Pieds Tanques à Sainte Luce sur Loire

Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d'Algérie, un Français de l'immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu'ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre d'Algérie. Ils s'opposeront, se ligueront, livreront leur vérité... Une pièce où les mémoires s'entrechoquent dans laquelle la gravité des propos n'exclut pas l'humour. Une comédie dramatique sur l'identité et le vivre ensemble.