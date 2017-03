Plus d'infos sur le spectacle Maris Et Femmes à Sainte Luce sur Loire

La soirée s'annonçait festive. Mais à la stupéfaction attristée de leurs amis, Sally et Jack annoncent leur séparation. L'affaire semble entendue pour les deux principaux intéressés, mais la nouvelle résonne comme un coup de tonnerre pour Judy et la force à remettre en question son union avec Gabe. Très vite, tout s'emballe : Jack s'éprend d'une jeune et écervelée prof d'aérobic, Judy incite Sally à sortir avec Michael, tandis que Gabe courtise une de ses étudiantes.