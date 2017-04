Plus d'infos sur le concert Doris Day, la chanteuse méconnue à Nantes

Doris Kappelhoff est une très jolie blonde. Mince et souriante, aimable et vertueuse, elle représente l'Américaine-type... Bien lion a priori de l'image de la jazz woman ! Pourtant quelle voix et quel swing ! Veronika Rodriguez nous interprétera les plus grands succès de cette chanteuse sous-estimée.

Site web : http://www.sallevasse.fr

