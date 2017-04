Plus d'infos sur le concert Fastes Des Cathedrales à Nantes

Lundi 3 avril - 20h30Fastes des cathédrales sous Louis XIV- Le Concert Spirituel, Hervé NiquetAuditorium 800, La Cité, NantesHervé Niquet a façonné cette soirée autour du Requiem de Pierre Bouteiller, servi par la polyphonie majestueuse de douze voix d'hommes solistes, nous révélant la spiritualité flamboyante du Grand Siècle. ll réunit ici trois des plus grands maîtres de chapelle français de l'époque : Marc-Antoine Charpentier à la Sainte Chapelle de Paris, Pierre Bouteiller à la Cathédrale de Troyes et Sébastien de Brossard à la Cathédrale de Strasbourg. C'est un programme étonnant et singulier, qui explore toutes les possibilités de la polyphonie des voix d'hommes, aériennes et spirituelles, contrebalancées par la gravité et la suavité des basses d'archet (violoncelles, contrebasse et viole de gambe), et qui < happe > l'auditeur pour le tenir en haleine jusqu'à la dernière note. Après l'avoir tourné en lrlande et à Chypre, Le Concert Spirituel a remporté tous les suffrages avec ce programme en tournée dans les plus prestigieuses salles philharmoniques d'Asie (Hong Kong, Séoul, Wuhan, Pékin).Conférence introductive au concert : Lundi03 avril- 19h15 par Philippe Le Corf à La CitéDiscographie :Pierre Bouteiller - Requiem pour voix d'hommes (Glossa)Hervé Niquet : direction musicaleLe Concert Spirituel : choeur et orchestreInformation PMR : 02.51.88.21.49