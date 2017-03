Plus d'infos sur le concert Lindsey Stirling à Nantes

O SPECTACLES (l.2-144684/3-685) en accord avec LIVE NATION présente ce concert

La phénomène aux plus de 8 millions d'abonnés sur Youtube et dont les vidéos comptabilisent plus de 1,3 milliard de vues est de retour ! La violoniste américaine Lindsey Stirling revient en France pour une tournée exceptionnelle : 23 mars 2017 - Zénith de Lille 24 mars 2017 - Halle Tony Garnier de Lyon 25 mars 2017 - Zénith de Paris 27 mars 2017 - Zénith de Nantes 29 mars 2017 - Zénith de Strasbourg 31 mars 2017 - Zénith de Toulouse Réservation PMR : 02.40.48.97.30