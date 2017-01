Plus d'infos sur le concert Roberto Negro "dadada" à Nantes

Nantes Jazz Action présente Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Après avoir adapté pour piano et saxophone le premier quatuor à cordes, Les Métamorphoses Nocturnes de Gyorgy Ligeti, le pianiste Roberto Negro et le saxophoniste Émile Parisien décident de s'unir au monde électro-percussif de l'italien Michele Rabbia pour un nouveau répertoire entièrement écrit par ce pianiste fantasque, issu du Tricollectif d'Orléans et souvent associé aux frères Ceccaldi. Il s'agit d'une musique installée dans son temps, au langage à la fois lyrique et contemporain, dans laquelle la recherche sur la forme du discours musical reste au centre de l'attention. pour l'écriture de ce projet, Roberto Negro garde un lien avec la nuit et puise son inspiration chez un autre artiste du milieu du XXe, le catalan Juan Mirò, dans la série de tableaux Les Constellations peints dans les années 40-41. Époque à laquelle Juan Mirò, dans une Espagne dévastée par la guerre civile, cherchait à échapper à la barbarie dans les étoiles, la nuit, la musique et la poésie.